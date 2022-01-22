«Металлист» объявил о подписании эквадорского новичка

В харьковском «Металлисте» появился первый футболист из Эквадора.

Как сообщил официальный сайт «Металлиста», контракт подписан с 29-летним полузащитником Хуаном Рамоном Касаресом Севильяно.

Он провел 22 матча за сборную Эквадора и забил 1 гол. На родине Касарес выступал за «Норте Америка», «Индепендьенте» и «Барселона» (Гуаякиль).

Также Касарес играл за аргентинские «Ривер Плейт» и «Банфилд», а последние шесть сезонов провел в бразильской Серии, А, где защищал цвета «Атлетико Минейро», «Коринтианса» и «Флуминенсе».

В «Металлисте» Хуан Касарес будет выступать под номером 36.





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