«Металлист» объявил о подписании сенегальского новичка

Харьковский «Металлист» пополнился еще одним футболистом.

Как сообщил официальный сайт «Металлиста», сенегальский универсал Бубакар Файе Траоре подписал контракт с «Металлистом». 24-летний футболист, предыдущим клубом которого был швейцарский «Санкт-Галлен», играет на позициях левого защитника и крайнего полузащитника.

В нынешнем сезоне швейцарской Суперлиги Траоре провел 13 матчей и сделал 1 голевую передачу. Также на его счету 2 игры в Кубке Швейцарии.

Ранее Бубакар выступал, среди прочего, за молодежную команду «Торино», клубы Мальты, Албании и Израиля.

Агентство Телевидения Новости