«Металлист» одержал победу во 2-м туре Winter Cup 2022

Харьковский «Металлист» провел на тренировочном сборе в Турции контрольный поединок с повышенной ответственностью — матч против «Вереса» из Ровно на турнире Winter Cup 2022.

После безголевого первого тайма во втором футболист «Вереса» Игорь Солдат забил гол сначала в чужие ворота, затем — в свои. Делее капитан «Металлиста» Фарес Балули реализовал пенальти, и харьковская команда праздновала победу — 2:1.

Это был матч 2-го тура. В 1-м «Металлист» в серии послематчевых пенальти выиграл у одесского «Черноморца» и теперь имеет 5 очков.

Также 5 очков у житомирского «Полесья». Матч между ними в заключительном, 3-м туре, определит победителя турнира.





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