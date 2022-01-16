«Металлист» подписал и представил аргентинского футболиста

В харьковском «Металлисте» появился аргентинский легионер.

Как сообщил официальный сайт «Металлиста», контракт с клубом подписал аргентинский полузащитник Херонимо Гастон Поблете.

29-летний опорник на родине защищал цвета таких клубов, как «Колон», «Сан-Лоренсо» и «Велес Сарсфилд».

Также он играл за французский «Мец» и чилийскую команду «Ла-Серена».

В «Металлисте» Херонимо Поблете будет выступать под номером 80.

Агентство Телевидения Новости