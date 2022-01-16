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«Металлист» подписал и представил аргентинского футболиста
В харьковском «Металлисте» появился аргентинский легионер.
Как сообщил официальный сайт «Металлиста», контракт с клубом подписал аргентинский полузащитник Херонимо Гастон Поблете.
29-летний опорник на родине защищал цвета таких клубов, как «Колон», «Сан-Лоренсо» и «Велес Сарсфилд».
Также он играл за французский «Мец» и чилийскую команду «Ла-Серена».
В «Металлисте» Херонимо Поблете будет выступать под номером 80.
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