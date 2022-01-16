Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:32
Просмотров: 148

«Металлист» подписал и представил аргентинского футболиста

«Металлист» подписал и представил аргентинского футболиста

В харьковском «Металлисте» появился аргентинский легионер.

Как сообщил официальный сайт «Металлиста», контракт с клубом подписал аргентинский полузащитник Херонимо Гастон Поблете.

29-летний опорник на родине защищал цвета таких клубов, как «Колон», «Сан-Лоренсо» и «Велес Сарсфилд».

Также он играл за французский «Мец» и чилийскую команду «Ла-Серена».

В «Металлисте» Херонимо Поблете будет выступать под номером 80.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 