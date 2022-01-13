«Металлист» вышел из отпуска

У безоговорочного лидера Первой лиги украинского футбола — харьковского «Металлиста» завершился зимний отпуск.

Как сообщил официальный сайт «Металлиста», 13 и 14 января футболисты проходят медосмотр и пройдут втягивающие тренировки.

Виталий Федорив, Андрей Ралюченко, Александр Рыбка, Даниил Каневцев, Александр Мизюк, Эдуард Сарапий, Егор Демченко, Руслан Фомин, Антон Поступаленко, Евгений Банада, Владислав Нехтий уже сегодня прошли необходимые тесты перед тем, как приступить к беговой работе и упражнениям с мячами.

Остальные футболисты, включая зимнего новичка Артура Мурзу, отправятся к врачам завтра. Исключение составят легионеры. Фарес Балули, Брайан Риаскос, Кадим Харрис, Матеус Пейшото, Маилтон и Паулиньо присоединятся к команде уже на первом зарубежном сборе.

Вылет «Металлиста» в Турцию запланирован на 15 января. В Анталье и ее окрестностях с 22 по 27 января желто-синие сыграют четыре контрольных матча с клубами высших дивизионов Болгарии, Чехии и Польши.

Агентство Телевидения Новости