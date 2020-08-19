Милевский: "Я все понимаю и сильно не праздную"

Чемпион Беларуси по футболу "Динамо" (Брест) добыл свою первую в истории победу в Лиге Чемпионов. Пока - в первом квалификационном раунде. Матч против чемпиона Казахстана "Астаны" состоялся в охваченой протестом Беларуси - на пустом стадионе в Бресте.

В основном составе "Динамо" вышли два украинских футболиста - Евгений Хачериди и Артем Милевский. Третий - Александр Нойок травмирован.

Брестская команда одержала крупную победу - 6:3. При этом Милевский отдал две результативные передачи.

Родившийся в Беларуси Милевский написал после матча на своей странице в Instagram: "

С победой, Брест!!!!! С такой первой и такой необычной!!!! Я все понимаю и сильно не праздную. Мира Беларуси.





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