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Могучий прыжок Ярославы Магучих на легкоатлетическом турнире в чешском городе Брно

Ярослава Магучих побила собственный рекорд сезона по прыжкам в высоту на турнире в Брно. Легкоатлетке покорилась высота в 2 метра 3 сантиметра

Могучий прыжок Ярославы Магучих на легкоатлетическом турнире в чешском городе Брно

Ярослава Магучих

Ежегодно в чешском городе Брно проводится легкоатлетический турнир с внушительным призовым фондом. Участвуют в нем звезды мирового спорта. В 2022-м году украинская спортсменка Ярослава Магучих смогла выиграть золото в дисциплине «прыжки в высоту». Она побила собственный рекорд сезона, который был установлен в этом же году на этапе знаменитой Бриллиантовой лиги. Тогда ей удалось взять высоту в 2 метра и 1 сантиметр.

Подробности успешного выступления 20-летней спортсменки

Уроженка Днепропетровска была главным фаворитом в своей дисциплине. Букмекеры давали щедрые коэффициенты на ее успех. Любители ставок, которые успели скачать Фаворит спорт и поставить деньги на победу Ярославы, смогли заработать неплохие деньги на этом событии.

Основные моменты соревнования:

Ярослава пропустила начальные высоты;

  • потом, вместе с соперницами синхронно взяла высокие планки;
  • настоящую борьбу ей навязала другая украинка – Ирина Геращенко;
  • обе спортсменки преодолели 197 см;
  • потом Магучих с первой попытки взяла 203 см, а Ирина с трех подходов не смогла этого сделать;
  • далее Ярослава решила поднять планку до 205-ти см, но перепрыгнуть через нее с трех попыток ей не удалось.

В ТОП-5 итоговой таблицы попали еще две украинки – четвертое место заняла Екатерина Табашник с результатом 191 см, а пятое – Юлия Чумаченко с результатом 188 см. третье место осталось за спортсменкой из Узбекистана – Сафиной Садуллаевой. Она также взяла высоту в 191 см, но потратила на это меньше попыток, чем Екатерина Табашник.  

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