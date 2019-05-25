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Молодежная сборная Украины по футболу начала с победы выступление на первенстве мира

Молодежная сборная Украины по футболу начала с победы выступление на первенстве мира

В Польше стартовало первенство мира по футболу среди молодежных команд (U-20). Cборная Украины выступает в одной группе со сборными США, Нигерии и Катара.

В 1-м туре Украина победила американских футболистов - 2:1. В составе украинской сборной забитыми голами отметились Сергей Булеца и Денис Попов. Между этими голами за американцев отличился Брандон Сервания.

В другом матче первого тура групы "D" Нигерия взяла верх над Катаром - 4:0.


Агентство Телевидения Новости

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