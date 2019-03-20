Мораес впервые полетел по украинскому паспорту. В Португалию отправились 25 футболистов сборной Украины

Сборная Украины по футболу улетела в Португалию на стартовый матч отбора к Евро-2020.

Украинская делегация полетела чартером Киев - Лиссабон.

Андрей Шевченко взял в Портуалию 25 футболистов.

Федерация футбола Украины привела их список. В нем теперь ва натурализованных бразильца - Марлос и Жуниор Мораес:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес»).

Защитники: Сергей Кривцов , Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — «Шахтер»), Микита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все — «Динамо»), Эдуард Соболь («Яблонец»).

Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке»), Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Болбат (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все — «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Руслан Малиновский («Генк»), Роман Безус («Гент»).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент»), Артем Кравец («Кайсериспор»), Жуниор Мораес («Шахтер»).

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