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МЮ відмовився летіти російською авіалінією на матч Ліги чемпіонів проти Атлетіко

МЮ відмовився летіти російською авіалінією на матч Ліги чемпіонів проти Атлетіко

Манчестер Юнайтед 23 лютого зіграє на виїзді проти Атлетіко у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Англійці відмовились від польоту російською авіакомпанією.

Можлива реакція на агресію Росії

Одним із офіційних спонсорів англійського футбольного гранда є російська авіакомпанія "Аерофлот". Однак цього разу "червоні дияволи" вирішили не користатись послугами партнера. Про це на своїй сторінці у твітері повідомив журналіст ESPN Марк Огден.

Манчестер Юнайтед обрав для польоту у Мадрид британську чартерну авіакомпанію "Titan Airways". Наразі невідомо, що передувало такому рішенню англійців. Можливо, так "червоні дияволи" відреагували на російську агресію у сторону України.

Про припинення співпраці між авіакомпанією з Росії та англійським клубом не повідомляється.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед 23 лютого о 22:00 зіграє свій перший матч в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок проти мадридського Атлетіко буде одним із найцікавіших на цій стадії турніру.

Источник: sport.24tv.ua/

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