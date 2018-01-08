08.01.2018 17:55
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Мужчины играют, женщины уселись и наблюдают. Очень необычный розыгрыш во время микстового теннисного матча
На теннисном Кубке Хопмана в австралийском Перте во время матча Швейцария - США теннисистки в какой-то момент почувствовали себя лишними, когда их партнеры-теннисисты по миксту обменивались ударами.
Швейцарец Роджер Федерер и американец Джек Сок потянули во время одного из розыгрышей одеяло на себя.
Швейцарка Белинда Бенчич и американка Коко Вандервэй сначала просто наблюдали, как мужчины увлеклись розыгрышем мяча. Затем Бенчич и Вандервэй уселись на корт. А спустя некоторое время обе теннисистки и восе покинули теннисную площадку.
Остается добавить, что сам матч выиграла швейцарская микстовая пара.
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