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08.01.2018 17:55
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Мужчины играют, женщины уселись и наблюдают. Очень необычный розыгрыш во время микстового теннисного матча

Мужчины играют, женщины уселись и наблюдают. Очень необычный розыгрыш во время микстового теннисного матча

На теннисном Кубке Хопмана в австралийском Перте во время матча Швейцария - США теннисистки в какой-то момент почувствовали себя лишними, когда их партнеры-теннисисты по миксту обменивались ударами.

Швейцарец Роджер Федерер и американец Джек Сок потянули во время одного из розыгрышей одеяло на себя.

Швейцарка Белинда Бенчич и американка Коко Вандервэй сначала просто наблюдали, как мужчины увлеклись розыгрышем мяча. Затем Бенчич и Вандервэй уселись на корт. А спустя некоторое время обе теннисистки и восе покинули теннисную площадку.

Остается добавить, что сам матч выиграла швейцарская микстовая пара.


Агентство Телевидения Новости

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