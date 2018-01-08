Мужчины играют, женщины уселись и наблюдают. Очень необычный розыгрыш во время микстового теннисного матча

На теннисном Кубке Хопмана в австралийском Перте во время матча Швейцария - США теннисистки в какой-то момент почувствовали себя лишними, когда их партнеры-теннисисты по миксту обменивались ударами.

Швейцарец Роджер Федерер и американец Джек Сок потянули во время одного из розыгрышей одеяло на себя.

Швейцарка Белинда Бенчич и американка Коко Вандервэй сначала просто наблюдали, как мужчины увлеклись розыгрышем мяча. Затем Бенчич и Вандервэй уселись на корт. А спустя некоторое время обе теннисистки и восе покинули теннисную площадку.

Остается добавить, что сам матч выиграла швейцарская микстовая пара.





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