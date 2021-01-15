На чемпионатах мира гимн России заменят на песню «Катюша»

Популярная советская военная песня "Катюша" может заменить на чемпионатах мира и Олимпиадах гимн России, который не может использоваться россиянами до 16 декабря 2022 года из-за санкций за махинации с допингом.

Об этом сообщается на сайте "Чемпионат".

В четверг, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов олимпийского комитета России, которая предложила заменить запрещенный гимн РФ на крупных соревнованиях "Катюшей" .

"Ее любят дети. Были и современные варианты, но решили остановиться на "Катюше", – обосновала выбор мелодии председатель комиссии спортсменов ОКР саблистка Софья Великая, которую цитирует Чемпионат

Позже решение по "Катюше" должен принять исполком олимпийского комитета России и одобрить – Международный олимпийский комитет.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам из России идти с национальным флагом на церемонии закрытия Зимних игр. Это решение было принято после двух допинговых нарушений российской делегации.

Источник: novosti-n.org/

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