На чемпіонаті Європи з гирьового спорту поліцейський з Харкова виборов дві золоті та одну срібну медалі

Харківський поліцейський Олександр Рибін піднявся на найвищу сходинку міжнародного п’єдесталу та встановив абсолютний рекорд змагань.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Чемпіонат Європи з гирьового спорту серед дорослих, юніорів та аматорів проходив з 14 по 17 травня 2026 року у місті Йорк (Велика Британія).

У складі учасників міжнародних змагань виступив поліцейський тренінгового центру ГУНП в Харківській області.

Сержант поліції та інструктор з особистої безпеки виступав у ваговій категорії до 85 кілограмів. Серед найсильніших професіоналів світу Рибін виборов два перших та одне друге місце.

Крім того, український правоохоронець вписав своє ім’я в історію цих змагань, встановивши абсолютний рекорд в естафеті – «Поштовх довгим циклом» із результатом у 37 підйомів.

