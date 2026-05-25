На міжнародному турнірі Харківські боксери вибороли дев’ять медалей

На 10-му міжнародному турнірі з боксу «Кубок Погодіних» харківські боксери взяли дев’ять медалей.

Про це повідомляє міськрада.

1 місце:

• Давід Гумматов — 52 кг (ДЮСШ 9)• Костянтин Карач — 57 кг (ДЮСШ 9)• Михайло Блажко — 70 кг (ДЮСШ 9)

2 місце:

Ярослав Айнітдінов — 50 кг (ЦБМ)• Максим Сидоров — 52 кг (ЦБМ)• Микита Литвинов — 63 кг (КДЮСШ ХТЗ)• Михайло Портянко — 75 кг (КДЮСШ ХТЗ)

3 місце:

Кирило Колгаєв — 54 кг (ДЮСШ 9)Іван Людьков — 63 кг (ДЮСШ 9)

