На ралли-марафоне "Дакар-2019" авто упало с 6-метровой дюны

На 7-м этапе ралли "Дакар-2019" произошел инцидент с участием россиянина Сергея Карякина.

Выступая на мотовездеходе пилот не сориентировался на местности, его багги упал с 6-метровой песчаной дюны и несколько раз перевернулся.

Автомобиль россиянина получил серьезные повреждения в результате аварии: у багги оторвалось переднее левое колесо. Карякин вместе со штурманом Антоном Власюком и зрителями, подоспевшими на помощь, перевернули машину с крыши на колеса.





Агентство Телевидения Новости