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Наивысший пилотаж. Пас пяткой через плечо

Наивысший пилотаж. Пас пяткой через плечо

Футбольная "звезда" минувших дней бразилец Роберто Карлос продемонстрировал, насколько еще не заржавело его мастерство.

В Лондоне состоялся благотворительній матч между ветеранскими сборными Англии и мира.

В одном из єпизодов Роберто Карлос совершил шедевр, отдав точній пас пчткой через плечо своему партнеру по сборной мира французу Роберу Пересу.

Сам же матч в основное время завершился вничью - 2:2. После чего сборная мира одержала победу в серии пенальти - 3:1.


Агентство Телевидения Новости

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