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Накануне отлета "Шахтера" в Харьков Тайсон вернулся после травмы к тренировкам в общей группе
Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон уже тренируется в общей группе. Сегодня "Шахтер" провел тренировку с участием Тайсона в Киеве в комплексе «Святошин».
Еще один травмированній лидер "Шахтера" Марлос пока работает по индивидуальной программе.
На вторник у "горняков" запланировано предыгровое занятие в Киеве, вечером «Шахтер» вылетит в Харьков, где пробудет четыре дня, за которые проведет два матча - с донецким "Олимпиком" в 1/8 Кубка Украины и с киевским "Динамо" - в рамках украинской Премьер-Лиги.
Темы: футбол
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