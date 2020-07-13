Сегодня 15:01
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Нарочно не придумаешь гол "ударом скорпиона" в свои ворота
Очень курьезный автогол.
В 28-м туре российской фктбольной Премьер-Лиги встречались ФК "Сочи" и московский "Спартак".
"Сочи" победили - 1:0. При этом единственный гол в этом матче был забит в середине первого тайма футболистом "Спартака" Павлом Масловым в свои ворота. И, к тому же, Маслов совершил "самострел" редким "ударом скорпиона".
Ниже, в видеобзоре матча, этот автогол на 1:17.
Остается еще отметить, что и "Спартак" и "Сочи" - середняки россиского клубного футбола. Они занимают в чемпионате России 11-е и 12-е места.
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