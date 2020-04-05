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05.04.2020 14:50
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Назван крайний срок, до которого должны быть сыграны финалы еврокубков

Назван крайний срок, до которого должны быть сыграны финалы еврокубков

Президент УЕФА Александр Чеферин озвучил время "Ч", после которого окажется невозможным определить победителей Лиги Чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/20 гг.

По словам Чеферина, если до 3-го августа еврокубки не завершатся, то в нынешнем сезоне уже не будут названы их обладатели.

Следует напомнить, что в Лиге Европы еще выступает донецкий "Шахтер". В первом матче 1/8 финала он одержал победу в гостях над немецким "Вольфсбургом" - 2:1. А ответный матч в Харькове уже не был сыгран из-за того, что футбол ушел на коронавирусную паузу.

Агентство Телевидения Новости

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