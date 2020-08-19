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Неймар рискует пропустить финал Лиги Чемпионов из-за обмена футболками

Неймар рискует пропустить финал Лиги Чемпионов из-за обмена футболками

Нарушение прописанного медицинского протокола может выйти боком для бразильской "звезды" французского ПСЖ Неймара.

После того, как в полуфинале Лиги Чемпионов ПСЖ выиграл у "Лейпцига" 3:0, Неймар обменялся футболками с футболистом "Лейпцига" Марселем Хальстенбергом.

Медицинский коронавирусный протокол УЕФА запрещает такой обмен. Если следовать протоколу, Неймар должен получить один матч дисквалификации, то есть пропустить финал Лиги Чемпионов, и уйти в изоляцию на две недели.

 

Агентство Телевидения Новости

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