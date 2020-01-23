Непредсказуемая траектория. Хоккеист закинул шайбу в свои ворота

Попытка перехватить шайбу обернулась фиаско.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Детройтом" и "Миннесотой" cчет был открыт при довольно курьезных обстоятельствах.

Хокккеист "Миннесоты" Джоэль Эрикссон Эк вытянул клюшку и положил ее на лед, дабы не позволить пройти прострелу шайбы игроком "Детройта" Филипом Задиной. Но, так получилось, что шайба, ударившись об клюшку Эрикссона Эка, изменила траекторию и влетела под перекладину ворот "Миннесоты".

Гол был записан на Задину, делавшего прострел.

Сам же матч в итоге закончился со счетом 4:2 в пользу "Миннесоты".





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