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Несчастный случай на зимней Олимпиаде в Пекине (видео)
Спортсмен врезался в видеооператора и сломал ключицу.
«Запоминающимся» вышло выступление финского фристайлиста Йона Саллинена на проходящей в столице Китая зимней Олимпиаде-2022.
В квалификации мужского хавпайпа Саллинен не разминулся с видеооператором. После чего спортсмен жестко упал.
Испытывая боль, финский фристайлист сумел проехать еще и вторую попытку. В финал Саллинен не попал, зато угодил в больницу, где рентген засвидетельствовал перелом ключицы.
@reshetilov.top Экстремальный фристайл Йон Саллинен сбил оператора на Олимпиаде в Пекине #Финляндия #Олимпиада #Пекин #приколы #ляпы #шутки #Sallinen #JonSallinen ♬ оригинальный звук - Владислав Решетилов
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