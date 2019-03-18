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Невероятная прыгучесть вратаря и победный гол почти с центра поля

Невероятная прыгучесть вратаря и победный гол почти с центра поля

Футбольный матч в Японии ознаменовался несколькими суперзрелищными эпизодами.

В рамках третьего японского дивизиона встречались команды "Фуджиеда" и "Роассо Кумамото".

На 15-й минуте этого матча игрок команды гостей запустил "парашют" над далеко вышедшим из ворот голкипером. Но вратарь "Фуджиеды" умудрился сделать впечатляющий сейв, совершив невероятный прыжок за мячом.

А на 75-й минуте матча был забит единственный гол, принесший победу "Фуджиеде" - 1:0. Причем голевой удар был нанесен почти с центра поля.

Ниже, в видеообзоре матча, вышеописанные моменты соответственно на 15-й секунде и на 1:45.


Агентство Телевидения Новости

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