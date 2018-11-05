Невероятно нелепый автогол

В матче итальянской серии "А" между "Кьево" и "Сассуоло" был забит очень абсурдный гол в свои ворота.

Вратарь "Кьево" Стефано Соррентино "потянул" тяжелейший удар с близкого расстояния от игрока. "Сассуоло" Доменико Берарди. Мяч отлетел к футболисту "Кьево" Эммануеле Джаккерини. Тот грудью скинул мяч голкиперу. Однако Соррентино еще был не готов после "сейва" от Берарди, и мяч залетел в ворота.

Этот нелепый автогол установил итог матчу - "Кьево" проиграл 0:2.





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