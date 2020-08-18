Невероятно. Рефери не увидел, что боксер нокаутирован

Кажется, рефери пора на пенсию.

В американском Талсе (штат Оклахома) состоялся боксерский вечер, в рамках которого дрались Исраил Мадримов из Узбекистана и американец Эрик Уокер.

В 9-м раунде Мадримов размашистым ударом в челюсть отправил Уокера в нокаут. Но рефери, обслуживавший этот поединок, Гэри Риттер умудрился не увидеть нокаутирующий удар. Рефери решил, что американский боксер упал от толчка, дал Уокеру восстановиться, и бой был продолжен.

В конце концов Мадримов выиграл по очкам.

Момент с нокаутом, проигнорированным рефери, на 5:05.





Агентство Телевидения Новости