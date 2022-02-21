Спорт
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21.02.2022 15:56
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Невезучая. Футболистка умудрилась забить три гола в свои ворота

Невезучая. Футболистка умудрилась забить три гола в свои ворота

Нарочно не придумаешь.

Матч женских футбольных сборных США и Новой Зеландии надолго запомнится новозеландской футболистке Мейкайле Мур.

За 36 минут первого тайма она забила три автогола. Сначала Мур поразила свои ворота правой ногой, затем — головой, и, наконец — левой ногой.

На 40-й минуте невезучая футболистка была заменена. Она покидала поле в слезах.

Остаётся добавить, что финальный свисток зафиксировал победу сборной США — 5:0.

Агентство Телевидения Новости

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