Незакрывающиеся рты и потасовка между Уайлдером и Фьюри

За два месяца до боксерского поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом британцем Тайсоном Фьюри состоялась их первая персс-конференция, которая вышла весьма зажигательной.

В частности, во время дуэли взглядов рты боксеров не закрывались. в обмене "любезностями".

А еще, по ходу пресс-конференции, Фьюри предложил Уайлдеру поспарринговаться в ударах в корпус. Уайлдер вроде бы согласился, но боксеров все же развели по углам.





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