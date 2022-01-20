Ногой в голову. Нокаут на 15-й секунде боя

Нокаутированный боец обливался кровью и не мог самостоятельно держать голову.

В столице Кыргызстана Бишкеке прошел турнир по смешанным единоборствам WEF 112.

Самым быстротечным в этом турнире оказался бой между Садыком Ашировым из Кыргызстана и Нурсултоном Рузибоевым из Узбекистана.

Рузибоев на 15-й секунде пробил ногой в голову. Аширов оказался в нокауте. К тому же удар привел к рассечению. Из раны обильно полилась кровь.

Ниже — видео этого быстротечного поединка. Нокаут на 1:44.





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