Нокаут в первом раунде в бою супертяжей

Большой бокс вернулся после коронавирусной паузы. Первый, по-настоящему представительный вечер бокса, состоялся в американском Лас-Вегасе. Один из боев в рамках этого вечера с участием супертяжей завершился зрелищным нокаутом в 1-м же раунде.

Дрались итальянец Гуидо Вианелло и американец Дон Хэйнсворт. Хэйнсворт, пропустив правый хук упал, сумел подняться до счета "10", однако продолжал пребывать в состоянии "грогги". А потому рефери принял решение не продолжать бой.

У 26-летнего Вианелло это был 7-й поединок на профессиональном ринге и при этом 7-я победа. Причем 7-я - нокаутом.





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