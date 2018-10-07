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Нокаут во втором раунде в бою супертяжей

Нокаут во втором раунде в бою супертяжей

В Чикаго некогда грозный польский боксер супертяжелого веса Томаш Адамек был бит американцем Джаррелом Миллером. Следует отметить, что Миллер был почти на 40 кг тяжелее Адамека.

Развязка этого боя пришлась на начало второго раунда. Адамек, пропустив апперкот, "поплыл". Чем не приминул воспользоваться Миллер и тут добил поляка.

У Миллера это 22-я победа, в том числе 19-я - нокаутом, в 23-х проведенных боях. При этом Миллер ни разу пока не проигрывал. Один бой он закончил вничью.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: бокс

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