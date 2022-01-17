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Нокаут за 20 секунд

Нокаут за 20 секунд

Коленом в голову. Быстрый и зрелищный нокаут

На турнире по смешанным единоборствам LFA 121 в американском Далласе (штат Техас) самым быстрым оказался бой между Анваром Бойнзаровым из Узбекистана и американцем Джоном Фэмом.

Сначала соперников две минуты представляли, а затем — спустя 18 секунд после непосредственно начала боя Фэм пропустил от Бойназарова роковой удар коленом в голову.

После чего узбекский спортсмен еще пару секунд избивал обмякшего американца, а затем вмешался рефери и зафиксировал победу Бойназарова нокаутом.


Агентство Телевидения Новости

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