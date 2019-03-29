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Нокаут за пять секунд в драке хоккеистов

Нокаут за пять секунд в драке хоккеистов

Нокауты бывают не только в боксерских боях, но и в хоккеийных поединках.

На третьей минуте первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Монреалем" и "Флоридой" в кулачном бою сошлись хоккеисты этой команды Пол Байрон и Маккензи Уигар.

Драка вышла быстротечной и радикальной. Уигар нанес три хука, после чего один апперкот. Этим апперкотом Байрон был нокаутирован.

Нокаутированный хоккеист покидал площадку при помощи и поддержке арбитра.


Агентство Телевидения Новости

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