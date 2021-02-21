Нокаутированный боксёр вылетел за ринг

Очень зрелищная развязка боксерского поедника, в котором неоднократно судимый российский спортсмен дрался против чемпиона Камеруна.

На боксёрском турнире в Москве российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик провел свой первый в карьере боксерский поединок. У него в соперинках был камерунец Тайсон Дижон.

Дацик - весьма специфическая личность. За его спиной несколько тюремных сроков в России и в Норвегии. Последний - за оказание помощи знакомому в незаконной попытке пересечения в 2019 году российско-эстонской границы. В ноябое 2020 года Дацик получил от российских властей условно-досрочное освобождение и вышел на свободу.

Возвращаясь же к боксу, Дацик в 4-м раунде выбил Дижона за канаты ринга. Когда камерунец вернулся в ринг, то опустился на колено и признал свое поражение.





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