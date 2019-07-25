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Нокаутированный Олейник заявил, что он не был нокаутирован

Нокаутированный Олейник заявил, что он не был нокаутирован

В прошлом лидер харьковского спортивно-бандитского клуба "Оплот", а ныне российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, потерпев поражение сокрушительным нокаутом, отрицает, что был нокаутирован.

Олейник в минувший уик-энд был нокаутирован уже на 12-й секунде боя, пропустив сокрушительный удр в висок от американца Уолта Харриса на турнире UFC on ESPN 4 в Сан-Антонио. При этом, падая, Олейник заработал двойной перелом ноги.

И, вот, что написал Алексей Олейник в соцсетях:

Самочувствие удовлетворительное, нормальное. Нога? Нога сломана. Вот и все. Остальных травм нет абсолютно.  UFC отвезла меня в лучшую больницу в городе. Проверили все, нашли только перелом ноги. Прогноз — 6 недель, а потом работаем дальше. У меня такая штука: у меня не было нокаута. У меня был страшный болевой шок от перелома ноги. Я не реагировал на окружающие действия. Плохо помню момент, но говорят, что две-три минуты мне понадобилось, чтобы прийти в себя. Я был все время в сознании, говорят, что орал, что болит нога. Сознание не терял ни на секунду.


Агентство Телевидения Новости

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