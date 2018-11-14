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Нокдаун на 3-й секунде боя и нокаут за минуту
Главная надежда Узбекистана в профессиональном боксе Шохжахон Эргашев продолжает громить всех своих соперников.
На сей раз под "раздачу" Эргашеву попал американец Зак Рэмси.
Бой проходил в Чикаго. Рэмси оказался в нокдауне после первых же ударов Эргашева. А через минуту после начала боя все было кончено - Эргашев нокаутировал Рэмси.
У Эргашева это 14-я победа в 14-ти боях на профессиональном ринге, в том числе 13-я - нокаутом.
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