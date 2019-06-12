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Новый тренер донецкого "Шахтера" прибыл в Украину

Новый тренер донецкого Шахтера прибыл в Украину

Португальский тренер Луиш Каштру прибыл в Украину и в ближайшее время должен подписать контракт с "Шахтером" на 2 года.

Об этом сообщает A Bola.

Клуб "Витория Гимараеш" уже получил от "Шахтера" компенсацию за разрыв контракта с 57-летним специалистом. Сумма оценивается в 1 млн евро. Не исключено, что презентация тренера состоится уже сегодня.

Каштру ранее работал с "Порту" и "Риу Аве", а "Виторию" возглавлял с 2018 года. Прошлый сезон команда завершила на 5-м месте и пробилась в еврокубки.

Источник: prm.ua

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Темы: футбол

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