Ну и развязка. Судьба призовых мест в украинской Премьер-Лиге не была ясна до последней минуты матчей последнего тура

Завершилась основная часть чемпионата Украины по футболу в Премьер-Лиге. Донецкий "Шахтер" давно и досрочно стал чемпионом, зато за остальные призовые места развернулась сумасшедшая борьба.

В заключительном, 32-м туре, если киевское "Динамо" не проигрывало "Колосу" из Коваливки, то становилось серебряным призером. Однако "Динамо" умудрилось проиграть - 0:2.

При таком раскладе луганская "Заря" в случае победы над черниговской "Десной" становилась 2-й, в случае ничьи - 3-й, в случае поражения - 4-й. "Десна", в свою очередь, впервые в истории могла стать бронзовым призером чемпионата Украины и напрямую отобраться в групповой турнир Лиги Европы, если бы выиграла у "Зари". В конце концов матч "Заря" - "Десна" завершился вничью - 1:1.

Эта ничья оказалась в пользу киевского "Динамо", которое, проиграв, сохранило за собой 2-е место, дающее право играть в квалификации Лиги Чемпионов..

Да, еще "Шахтер" сыграл с "Александрией" вничью - 2:2 в матче, не имевшем турнирного значения.

В итоге: "Шахтер" - чемпион - 82 очка. "Динамо" - серебряный призер - 59 очков, "Заря" - бронзовый призер - 58, "Десна" осталась на 4-м месте - 56.

"Шахтер" начнет следующий еврокубковый сезон с групповой стадии Лиги Чемпионов, "Динам" - с квалификации Лиги Чемпионов, "Заря" - с групповой стадии Лиги Европы, "Десна" - с квалификации Лиги Европы.

И еще один участник еврокубков от Украины определится по итогам матчей плей-офф в соперничестве "Александрии", "Колоса", "Днепра" и "Мариуполя".

Агентство Телевидения Новости