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Обидчик "Шахтера" проиграл в финале Лиги Европы

Обидчик Шахтера проиграл в финале Лиги Европы

Итальянский "Интер" (Милан), разгромивший в полуфинале Лиги Европы донецкий "Шахтер" (5:0), капитулирова в финале против испанской "Севильи".

В финальном матче "Интер" - "Севилья" команды поочередно вели в счете. В конце концов, победный гол был забит на 74-й минуте матче после того, как футболист "Севильи" Диего Карлос эффектно пробил бисиклетой, а лидер атак "Интера" Ромелу Лукаку, оказавшийся у своих ворот, настолько неудачно подставил ногу под мяч после этогот удара, что провел автогол.

Так "Севилья" победила 3:2 и в 6-й раз в своей истории выиграла Лигу Европы.


Агентство Телевидения Новости

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