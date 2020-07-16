Сегодня 15:27
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Очень бурное празднование чемпионства
Даже пустой стадион не слишком охладил эмоции.
В чемпионата Португалии развязка в борьбе за чемпионство пришлась на 32-й тур. В нем "Порту", взяв верх 2:0 над лиссабонским "Спортингом", досрочно, за два тура до финиша, обеспечил себе золотые медали.
"Порту" в 29-й раз стал чемпионом Португалии по футболу.
Футболисты сначала отпраздновали успех на поле. Затем - в раздевалке, после чего пришли на последматчевую пресс-конференции, гда облили водой своего главного тренера Сержиу Консесайу.
На улицах же города Порту болельщики вовсю праздновали успех своей любимой команды.
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