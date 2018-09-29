Очень кровавый бой. Белые трусы стали красными от крови

Француз избил россиянина в поединке по смешанным единоборствам.

Бой состоялся в Казани. Дрались Алексей Махно из России и Микаэль Лебу из Франции.

Поединок продлился все три одведенные регламентом раунда, по итогам которых Лебу была присуждена победа по очкам.

При этом Махно продемонстрировал чудеса "выживания". Пропустив огромное количество тяжелейших ударов он не упал, но при этом был жутко избит. Его лицо представляло после боя кровавое месиво, а белые спортивные трусы Лебу стали красными от крови Махно.





Агентство Телевидения Новости