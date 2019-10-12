Очень курьезный автогол. Харьковский хоккеист закинул рукой шайбу в свои ворота

Два странных автогола в одном хоккейном матче.

В рамках украинской хоккейной лиги сегодня встречались лидеры - ХК "Кремнчуг" против херсонского "Днепра".

Во втором периоде при счете 1:1 харьковский хоккеист Иван Савченко, выступающий за "Кременчуг", зачем-то поднял руку, которой направил высоко летевшую шайбу, аккурат, в свои ворота.

Впрочем, этим суперкурьезным голом "Кременчуг" не ограничился. Также во втором периоде еще один хоккеист этой команды Всеволод Толстушко последовал примеру Савченко и совершил "самострел", разве что не закинул рукой шайбу в свои ворота, а забросил клюшкой.

Так счет стал 1:3, а в итоге "Кременчуг" потерпел первое поражение в сезоне - 2:4, но сохранил лидерство в турнирной таблице УХЛ.





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