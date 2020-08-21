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21.08.2020 19:34
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Очень необычный гол

Очень необычный гол

Сначала был ляп вратаря, затем голкипер очень пытался, но так и не сумел исправиться.

В матче американской лиги соккера между двумя командами из Нью-Йорка - "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Нью-Йорк Сити" был забит один гол. Зато какой.

Футболист "Нью-Йорк Ред Буллз" Кейл Дункан пробил издали. Удар, казалось бы, был несложным для вратаря "Нью-Йорк Ред Буллз" Шона Джонсона, но тот не зафиксировал мяч, а затем остановил его на самой линии ворот. Тут же Даниэль Ройер добил мяч в сетку. Джонсон стал апеллировать, мол, было нападение на вратаря. 

Арбитр, обратившись к VAR, засчитал гол. Причем взятие ворот было записано на Дункана, совершившего тот самый дальний удар.

Так "Нью-Йорк Ред Буллз" победил 1:0 в нью-йоркском дерби.


Агентство Телевидения Новости

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