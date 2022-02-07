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Сегодня 17:12
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Очень странный хоккейный матч на Олимпиаде. На каждой хоккеистке было по две маски

Очень странный хоккейный матч на Олимпиаде. На каждой хоккеистке было по две маски

Одна защитная маска для хоккея. Другая — медицинская от коронавируса.

Именно так вышли сегодня на ледовую площадку зимней Олимпиады-2022 в Пекине хоккеистки сборной Канады и сборной ОКР — команды без флага и гимна.

Дело в том, что хоккеистки ОКР не сдали вовремя — утром в день матча, как положено по регламенту, ПЦР-тесты на коронавирус. Из-за чего канадские спортсменки сначала вообще отказывались выходить на лёд. Затем согласились на то, чтобы все участницы матча были в масках.

Сам матч завершился победой сборной Канады — 6:1.

Остается добавить, что результаты тестов хоккеисток команды ОКР стали известны к завершению второго периода. У двух спортсменок выявлен коронавирус.

Агентство Телевидения Новости

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