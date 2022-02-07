Очень странный хоккейный матч на Олимпиаде. На каждой хоккеистке было по две маски

Одна защитная маска для хоккея. Другая — медицинская от коронавируса.

Именно так вышли сегодня на ледовую площадку зимней Олимпиады-2022 в Пекине хоккеистки сборной Канады и сборной ОКР — команды без флага и гимна.

Дело в том, что хоккеистки ОКР не сдали вовремя — утром в день матча, как положено по регламенту, ПЦР-тесты на коронавирус. Из-за чего канадские спортсменки сначала вообще отказывались выходить на лёд. Затем согласились на то, чтобы все участницы матча были в масках.

Сам матч завершился победой сборной Канады — 6:1.

Остается добавить, что результаты тестов хоккеисток команды ОКР стали известны к завершению второго периода. У двух спортсменок выявлен коронавирус.

Агентство Телевидения Новости