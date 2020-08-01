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Очень татуированный боксер выиграл чемпионский бой

Очень татуированный боксер выиграл чемпионский бой

В татуировках не только всё тело, но и всё лицо.

В Италии состоялся первый для этой страны титульный боксерский поединок посткоронавирсной эпохи.

В Брешии, что в регионе Ломбардия на севере Италии, наиболее пострадавшей от короанвируса за пояс чемпиона страны в наилегчайшем весе дрались Алессио Лоруссо и Джулиано Галло.

Бой отмерял все 10 раундов, отведенных регламентом, по итогам которых единогласным решением судей (99-90, 98-91 и 98-91) победил Лоруссо, выглядящий, словно туту-галерея.


Агентство Телевидения Новости

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