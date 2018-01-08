Один из лидеров чемпионата Бельгии подписал футболиста из второй лиги украинского футбола

20-летний украинский полузащитник Егор Назарина, выступавший за второлиговый "Днепр", перебрался в бельгийский "Антверпен".

"Антверпен", идущий в высшем дивизионе чемпионата Бельгии на 4-м месте, подписал контракт с Назариной сроком на 3,5 года.

В "Антверпене" Назарина будет выступать под 17-м номером.

Украинский футболист сегодня присоединился к своей новой бельгийской команде на тренировочном сборе в Испании.

Агентство Телевидения Новости