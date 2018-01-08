08.01.2018 14:05
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Один из лидеров чемпионата Бельгии подписал футболиста из второй лиги украинского футбола
20-летний украинский полузащитник Егор Назарина, выступавший за второлиговый "Днепр", перебрался в бельгийский "Антверпен".
"Антверпен", идущий в высшем дивизионе чемпионата Бельгии на 4-м месте, подписал контракт с Назариной сроком на 3,5 года.
В "Антверпене" Назарина будет выступать под 17-м номером.
Украинский футболист сегодня присоединился к своей новой бельгийской команде на тренировочном сборе в Испании.
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