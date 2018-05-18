Официально. "Шахтер" продлил контракт с Фонсекой

Португальский тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" будет работать с командой на протяжении следующих двух лет.

Паулу Фонсека – главный тренер ФК «Шахтер» с июня 2016 года. За два сезона «оранжево-черные» под его руководством добыли пять трофеев: дважды стали чемпионами Украины (2017, 2018), дважды завоевали Кубок Украины (2017, 2018) и являются обладателями Суперкубка Украины (2017).

Кроме того, в последнем розыгрыше Лиги чемпионов «Шахтер» вышел в 1/8 финала.

Агентство Телевидения Новости