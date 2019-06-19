Спорт
Перейти к списку новостей
19.06.2019 16:37
Просмотров: 147

Окончательно. Сборная Украины по футболу не пострадает из-за "дела Мораеса"

Окончательно. Сборная Украины по футболу не пострадает из-за дела Мораеса

Ничья против сборной Португалии и победа над сборной Люксебурга, добытые сборной Украины в выездных матчах отборочного цикла к футбольному Евро-2020, остаются в силе.

Иск о неправомерности выступлений натурализованного Жуниора Мораеса за сборную Украины в эих матчах отклонен Апелляционным комитетом УЕФА. Об этом сообщила украинская ассоциация футбола.

Ранее федерации футбола Португалии и Люксембурга обратились в УЕФА с заявлением относительно неправомерного, по их мнению, выступления Жуниора Мораеса за сборную Украины в мартовских матчах квалификации Евро-2020. Комитет по дисциплинарным и этическим вопросов УЕФА отклонил этот иск.

Португальцы и люксембуржцы обратились в следующую инстанцию - Апелляционный комитет УЕФА, который подтвердил прежнее решение.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 