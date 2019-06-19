Окончательно. Сборная Украины по футболу не пострадает из-за "дела Мораеса"

Ничья против сборной Португалии и победа над сборной Люксебурга, добытые сборной Украины в выездных матчах отборочного цикла к футбольному Евро-2020, остаются в силе.

Иск о неправомерности выступлений натурализованного Жуниора Мораеса за сборную Украины в эих матчах отклонен Апелляционным комитетом УЕФА. Об этом сообщила украинская ассоциация футбола.

Ранее федерации футбола Португалии и Люксембурга обратились в УЕФА с заявлением относительно неправомерного, по их мнению, выступления Жуниора Мораеса за сборную Украины в мартовских матчах квалификации Евро-2020. Комитет по дисциплинарным и этическим вопросов УЕФА отклонил этот иск.

Португальцы и люксембуржцы обратились в следующую инстанцию - Апелляционный комитет УЕФА, который подтвердил прежнее решение.

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