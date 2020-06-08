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Олимпиада-2020 пройдет в следующем году, или не пройдет вовсе: заявление

Олимпиада-2020 пройдет в следующем году, или не пройдет вовсе: заявление

Олимпиада в Токио, которая ранее была перенесена в связи с пандемией коронавируса, должна пройти в 2021 году, или не будет проходить вовсе. Об этом заявил глава Олимпийского межфедерального комитета Бельгии Пьер-Оливье Бекерс, сообщает Interfax-Украина.

«Сегодня все уверены, что они начнутся 23 июля 2021 года. Мы убеждены в том, что Игры будут проходить в 2021 году, или же проходить не будут», — сказал он.

По словам Бекерса, «немыслимо» так долго держать проект подобного масштаба в неопределенном состоянии, если учитывать размеры затрат и число привлеченных к нему людей.

«Мы не можем предусматривать такой же перенос во второй раз», — подчеркнул он.

В то же время он выразил оптимизм в отношении перспектив организации Олимпийских игр в Токио, отвергнув предположение, что зрителей на них допускать не будут. Однако он указал, что право окончательного решения остается за японской стороной.

Говоря о Летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, координационную комиссию которых при Международном олимпийском комитете возглавляет Бекерс, он указал на планы провести игры «иначе». Он пояснил, что Игры 2024 года должны быть более «экономически добросовестными, приемлемыми для всех, природосберегающими и полезными для общества».

«Мы должны бороться с гигантизмом», — резюмировал он.

Источник: sprotyv.info

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Темы: олимпиада

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