Определена страна, которая примет футбольный Евро-2024

Соперниками в борьбе за проведение финальной части чемпионата Европы 2024 года по футболу были Германия и Турция

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил, что финальная стадия Евро-2024 пройдет в Германии. Глава европейского футбольного союза заявил об этом на церемонии в штаб-квартире УЕФА в Ньоне в присутствии представителей двух национальных ассоциаций, претендовавших на проведение турнира.

После финальных презентаций двух претендентов, Германии и Турции, 17 членов Исполнительного комитета УЕФА определили хозяина Евро-2024 путем голосования в присутствии независимого нотариуса.

Результат голосования:

Германия - 12 голосов

Турция - 4 голоса

Недействительный бюллетень - 1

После объявления победителя президент УЕФА Александер Чеферин заявил: "Позвольте мне поздравить футбольные ассоциации Германии и Турции с превосходными заявками. Я с нетерпением жду нового праздника европейского футбола на уровне сборных в 2024 году и знаю, что Германия будет фантастическим хозяином, а мы увидим прекрасный турнир как на футбольном поле, так и за его пределами".

Президент Футбольного союза Германии Райнхард Гриндель заявил: "Хотел бы поблагодарить Исполнительный комитет УЕФА за доверие. Я прекрасно осознаю уровень ответственности и как много этот турнир значит для УЕФА. С завтрашнего дня мы начнем делать все в наших силах, чтобы оправдать возложенные на нас высокие ожидания".

Агентство Телевидения Новости