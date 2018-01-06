06.01.2018 14:46
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Определися победитель молодежного чемпионата мира-2018 по хоккею
В США завершился молодежній чемпионат мира-2018 по хоккею. В финале встречались сборные Швеции (U-20) и Канады (U-20).
В первом периоде заброшеннх шайб не было. После второго также сохранялось равенство в счете, только уже не 0:0, а 1:1.
Судьба же матча и, соответственно, золотых медалей решилась на предпоследней минуте третьего периода, за которую канадские хоккеисты забросили две шайбы, и в итоге праздновали победу - 3:1.
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